За його словами, в Україні все серйозніше із у Другій світовій війні.

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин випадково розповів про плани Росії на Україну, вербуючи в'язнів.

Про це пише видання "Важные истории", посилаючись на слова родича одного з ув'язнених у виправній колонії №2 (ВК-2) міста Рибінськ Ярославської області.

На зустріч з Пригожиним привели усіх засуджених, крім екс-мера Рибінська, який там відбуває покарання.

"На територію табору в'їхав мікроавтобус, з якого вийшли люди у цивільному. За словами мого родича, один із них представився "героєм Росії", він був у футболці з медаллю. На запитання засуджених "Як вас звуть?", сказав, щоб вони " в інтернеті подивилися". Пізніше мій близький зрозумів, що це був Пригожин", – розповів родич одного із засуджених.

За даними в'язня, близько 300 осіб захотіли приєднатися до ПВК "Вагнера", але після "співбесід" їх залишилося десь 160. До ПВК не беруть засуджених за сексуальне насильство й тих, у кого в особистих справах не було паспорта. Через два тижні вербувальники знову приїхали до колонії та відсіяли кілька десятків в'язнів.

"Інші у цей день підписували прохання про помилування", – розповіло джерело.

Засуджені підписували прохання про помилування у двох примірниках. У документі зазначалося, що у разі задоволення прохання помилуваний піде працювати на "Ярославський бройлер" – птахофабрику, розташовану за 16 км від Рибінська. Як зазначає видання, усі засуджені це "сприйняли як жарт".

23 серпня вербувальники приїхали втретє, зібрали 106 в'язнів на бесіду.

"Знову виступав "герой Росії". Він говорив, що ув'язнені добре воюють й гинуть зазвичай тому, що не відступають і стріляють до останнього. Також заявляв: те, що було в Сталінграді, – квіточки, в Україні все набагато серйозніше, і називав події третьою світовою. Говорив, що не боїться ядерної війни, тому що: "ну, вибухне АЕС і вибухне, тоді у росіян буде по два х*я, а в українців по дві ж*пи", – передав висловлювання Пригожина родич ув'язненого ВК-2.

На запитання, що буде, якщо війна закінчиться швидше, ніж закінчиться їхній контракт з ПВК, Прижожин відповів, що в Україні розпочалася "третя світова війна". Вона нібито триватиме кілька років.

Як повідомляв УНІАН, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує в'язнів у російських колоніях для участі у війні проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду та помилування.

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