Західні чиновники впевнені, що диктатор блефує. Втім, наслідки цього блефу будуть корисними для Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що нібито готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні. Втім, його справжній плани виключає будь-які перемовини у найближі кілька місяців.

Як пише The New York Times, заклик до нібито перемовин прозвучав від Путіна під час двогодинного інтерв’ю в Кремлі з американським пропагандистом Такером Карлсоном. Диктатор сказав, що готовий врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Путін не хоче перемовин

"Ми готові вести переговори. Ви (уряд США - УНІАН) повинні закликати нинішнє українське керівництво зупинитися і сісти за стіл переговорів", – заявив Путін.

Видання нагадує, що Путін не вперше висловлює готовність вести переговори про долю України, але західні офіційні особи вже давно скептично ставляться до його намірів. Але оскільки це було його перше інтерв’ю з американським журналістом після вторгнення, його заклик до переговорів має додатковий резонанс, вважають аналітики.

Американські та українські офіційні особи кажуть, що найкраще, на що може сподіватися українська армія в наступному році, особливо без додаткової американської допомоги, це утримати свої поточні позиції. Американські чиновники кажуть, що вони не бажають тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб той йшов на переговори з Путіним.

"Як ми, так і президент Зеленський неодноразово говорили, що ми віримо, що ця війна закінчиться шляхом переговорів. Попри слова Путіна, ми не бачили жодних дій, які б вказували на те, що він зацікавлений у припиненні цієї війни. Якби ці слова були правдою, то він би вивів свої сили і припинив безперервні атаки на Україну", - заявив речник Ради національної безпеки.

Раніше американські чиновники заявляли, що Путін не має наміру вести серйозні переговори до закінчення президентських виборів у США в листопаді. За їхніми словами, Путін хоче побачити, чи повернеться Дональд Трамп у Білий дім. Ймовірно, диктатор очікує, що Трамп запропонує йому більш лояльні умови щодо України.

Диктатор грає у "мирний наступ"

Американські офіційні особи наполягають, що попри надання допомоги Києву на понад 75 мільярдів доларів допомоги, Вашингтон не має права диктувати, чи брати участь Україні у мирних переговорах і на яких умовах.

Багато аналітиків також скептично поставилися до намірів Путіна щодо переговорів. Сергій Радченко, історик Росії зі Школи перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса, сказав, що диктатору не варто довіряти.

За його словами, Путін, можливо, намагається реалізувати так званий "мирний наступ" - нещирий тактичний хід, мета якого полягала в тому, щоб "показати розумне обличчя зовнішньому світу": "О так, звичайно, ми хочемо миру — просто інша сторона не хоче говорити".

Деякі західні чиновник вважають, що Путін також може грати на внутрішню аудиторію, коли говорить про припинення війни шляхом переговорів. Опитування в РФ показали, що росіяни хочуть врегулювання конфлікту, який руйнує їхню економіку та спричинив сотні тисяч жертв.

Розмови про мир можуть принести Путіну прихильність серед країн так званого глобального півдня - країн Південної Америки, Азії та Африки, включаючи Індію та Південну Африку. Більшість із цих країн постраждали від підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, спричинених війною.

Окремо Путін заговорив про те, що США більше не повинні допомагати Україні. Він повторив наративи республікаців, наголосивши, що в США є проблеми з кордоном та мігрантами.

Радченко вважає, що Путін може бути готовий піти на деякі несподівані поступки для мирної угоди, а потім використає це як основу або для подальшої агресії проти України, або як важіль впливу, щоб нав'язати Києву бажаний уряд.

Самуель Чарап, російський аналітик корпорації RAND, сказав, що Путін весь час блефував щодо переговорів. Але експерт зауважив, що варто залучити Кремль, щоб визначити фактичні вимоги Путіна.

"Ніхто не знає напевно - і ніхто не може знати напевно (про умови Путіна - УНІАН), поки не спробує", - сказав Чарап.

Він додав, що Путін не сказав Карлсону, що у нього є передумови для переговорів, такі як відставка уряду Зеленського. Чарап зазначив, що Росія та Україна вже ведуть переговори з низки питань, зокрема щодо обміну військовополоненими та українського експорту з чорноморських портів.

"Аналітики та західні офіційні особи кажуть, що основною перешкодою для потенційних переговорів є небажання українського суспільства йти на компроміс із загарбником, який вчинив звірства в їхній країні", - пише видання.

"Зеленський стурбований внутрішньополітичними наслідками застосування іншої тактики", - сказав Чарап.

Переговори України і Росії: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня представник Китаю в ООН заявив, що Росія і Україна повинні "активізувати свою взаємодію", щоб мирні переговори поновилися найближчим часом. Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог" і "глибоко стурбований" ситуацією в Україні.

Однак в Офісі президента України неодноразово казали, що Україна може почати переговори з Російською Федерацією, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки. Результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції.

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