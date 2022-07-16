Окупанти, зокрема, зосередили свої дії на взятті Сіверська і Бахмута.

Заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який наказав армії активізувати атаки "на всіх оперативних ділянках", може бути сигналом переходу до більш агресивної фази війни.

Про це пише The New York Times.

Журналісти вважають, що Шойгу виступив з такою гучною заявою після низки вдало проведених Україною операцій зі знищення складів з боєприпасами ЗС РФ поблизу фронту.

У матеріалі також згадується, що ракетний терор українських міст з боку Росії в останні дні помітно посилився.

Цитуючи аналітиків з Інституту вивчення війни, журналісти звертають увагу і на закінчення так званої "оперативної паузи" у російських військ.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі. Протягом 16 липня українські захисники знову відбили спроби штурму ворогом траси Бахмут-Лисичанськ.

Білогорівка і Верхньокам'янка теж тримають оборону.

Безуспішною у російських військ виявилася і спроба наступу на Вуглегірську ТЕС.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у становищі та діяльності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних з Україною районах не відзначено.

ЗСУ вже знищили в боях з Росією 38 140 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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