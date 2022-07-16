На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Слов'янськ.

Війська РФ намагалися покращити тактичне положення на сході та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС, успіху не мали.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну обстановку щодо російського вторгнення станом на 18:00 16 липня.

Зазначається, що на Слов'янському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Продовжує задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення. Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара.

"Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не має – українські воїни змусили противника відійти", - повідомили у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам'янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір'я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Слов'янськ. Агресор обстріляв із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів низку населених пунктів, зокрема Харків, Старий Салтів, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка, Костянтинівка, завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

Нагадаємо, у сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська відновили наступ на Вуглегірську ТЕС.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог обстріляв райони кількох населених пунктів, а на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка і здійснював артилерійські обстріли.

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