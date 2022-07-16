Відновлення наступу росіян може навіть застопоритися.

Російські сили, ймовірно, виходять з "оперативної паузи".

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики звертають увагу, що російські сили провели серію обмежених наземних атак на північний захід від Слов'янська, південний схід від Сіверська, уздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута і на південний захід від Донецька.

"Ці обстріли можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі", - вважають експерти.

При цьому, за їхніми спостереженнями, наступальні операції як і раніше мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом.

"Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і будуть розширювати такі атаки в найближчі 72 години", - відзначають в Інституті вивчення війни.

Однак ворог може чергувати коротші паузи з посиленням атак протягом декількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Експерти підкреслюють, що 10-денної оперативної паузи недостатньо для відновлення сил повною мірою, щоб залучити їх у великомасштабних наступальних операціях.

Разом з тим військово-політичне керівництво чинить на втомлені ЗС РФ тиск з метою відновлення наступу. Для досягнення вирішальних результатів з розумною ціною для себе необхідно відновлення достатньої бойової потужності, йдеться у звіті ISW.

"Таким чином, відновлення наступу росіян може навіть застопоритися на якийсь час", - вважають експерти.

Як писав УНІАН, російський президент Володимир Путін оголосив про "оперативну паузу" в наступі російських військ після захоплення Лисичанська. Водночас ворог продовжив проводити обстріли та спроби штурмів населених пунктів в Донецькій області.

Більш того, радник глави ОП Олексій Арестович спростував "паузу" росіян. За його словами, "оперативна пауза" у противника тривала всього 45 хвилин.

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