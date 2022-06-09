Багато експертів сходяться на думці, що серпень буде вирішальним місяцем у війні в Україні. Таким чином німецька важка зброя просто не встигне допомогти ЗСУ.

Перше важке озброєння, обіцяне Німеччиною, може надійти в Україну не раніше листопада або грудня. Зокрема, мовиться про системи протиповітряної оборони IRIS-T та реактивні системи залпового вогню РСЗК Mars II.

Як говориться у матеріалі Business Insider, з обома системами існують великі проблеми.

Видання зазначає, що обіцянка Шольца передати Україні ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T стали великим сюрпризом не тільки для Міноборони країни, але і для Єгипту. Річ у тім, що єгипетський уряд замовив поставки цих систем, а тепер одну з них можуть поступитися Україні. Разом з тим джерела видання в урядових колах Німеччини кажуть, що раніше листопада-грудня обіцяна система до використання все одно готова не буде.

Що стосується РСЗВ Mars II, то тут ситуація ще плачевніша. Виявляється, у німців банально немає програмного забезпечення для використання американських та британських ракет. – але саме ці типи боєприпасів є в Україні у великій кількості. Кажуть, що для розв'язання проблем з ПО підуть місяці.

Як пишуть журналісти, саме "Ірис-Т" і "Марс II" вважаються системами, які принесли б Україні реальну користь. Той факт, що вони, швидше за все, будуть доставлені тільки пізньої осені або взимку особливо проблематичний, оскільки багато експертів сходяться на думку, що серпень буде вирішальним місяцем у війні в Україні. Таким чином німецька важка зброя просто не встигне допомогти ЗСУ.

Раніше УНІАН вже писав, що за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. Зазначається, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої.

Разом з тим, німецький уряд відмовляється передавати Україні свої танки, у тому числі через побоювання, що ЗСУ може використовувати їх для наступу на РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: