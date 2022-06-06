Там побоюються, що Україна "на ейфорії" від перемог на фронті може використати їх для наступу на РФ.

Німецький уряд відмовляється передавати Україні свої танки, в тому числі через побоювання, що ця військова техніка може опинитися на території РФ.

Про це повідомляє авторитетне видання Spiegel з посиланням на джерела, близькі до уряду ФРН.

За їх словами, Берлін занепокоєний, що Україна "може стати самовпевненою", якщо здобуде кілька великих перемог на полі бою й "на ейфорії" увірветься на територію країни-агресора.

Ще одна причина – "певна недовіра в Берліні до президента України Володимира Зеленського."

При цьому, як стверджують джерела, Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. Вони повідомляють, що з питання "танкового ембарго" між США, Великобританією і Францією також неофіційно існує "повна згода".

За інформацією газети Bild, Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок Третьої світової. На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією – аж до Третьої світової.

Раніше УНІАН вже писав, що за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України. Зазначається, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої.

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