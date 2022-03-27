Завтра планується продовження роботи по Маріупольському напрямку та запуск коридорів у Сумській області.

Обидва погоджені на сьогодні гуманітарні коридори спрацювали: евакуйовано 1,1 тис. людей.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

"Сьогодні спрацювало 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей: Всього евакуйовано 1 100 людей", - зазначила вона.

За словами Верещук, у Донецькій області з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.

Також 15 автобусів сьогодні доїхали до блокпосту на в'їзді до Бердянська і завтра зранку мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольске шосе, 27 – біля міського спорткомплексу.

Міністр нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям за номерами: 3-62-76, 3-52-52, (097)551-59-17 та (050)439-75-29.

Водночас, для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя: (095)220-41-11, (067)220-41-12 та 0800-503-508.

У Луганській області гуманітарним коридором з Рубіжного до Бахмута вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Попасна.

"Вдалося також витягти наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5. Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупаційних військ, вони витягли усіх людей. В іншому випадку усі 155 людей були просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", - розповіла Верещук.

Вона уточнила, що завтра планується продовження роботи по Маріупольському напрямку та запуск коридорів у Сумській області.

"Продовжуємо працювати над домовленостями для відкриття додаткових напрямків гуманітарних коридорів", - додала міністр.

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