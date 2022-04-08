Фейк розкрила мешканка Санкт-Петербурга.

На російському державному федеральному телеканалі "Росія-24" спробували видати черговий фейк - відео зі зйомок російського серіалу показували як те, що відбувається в Україні.

Про це у своєму Facebook повідомила Надія Колобаєва, причетна до зйомок серіалу.

"Нещодавно в ефірі "Росія-24" вирішили "викрити" українські фейки. І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб пізніше видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу", - написала дівчина.

За її словами, двоє чоловіків у формі, які на відео обмотують манекен скотчем - постановник трюків і його асистент по знімальному майданчику.

Нагадаємо, Роскомнадзор зажадав від Вікіпедії видалити статті про війну в Україні. У російському інформаційному регуляторі звинуватили енциклопедію в "інформаційних атаках".

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