На російському державному федеральному телеканалі "Росія-24" спробували видати черговий фейк - відео зі зйомок російського серіалу показували як те, що відбувається в Україні.
Про це у своєму Facebook повідомила Надія Колобаєва, причетна до зйомок серіалу.
"Нещодавно в ефірі "Росія-24" вирішили "викрити" українські фейки. І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб пізніше видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу", - написала дівчина.
За її словами, двоє чоловіків у формі, які на відео обмотують манекен скотчем - постановник трюків і його асистент по знімальному майданчику.
Нагадаємо, Роскомнадзор зажадав від Вікіпедії видалити статті про війну в Україні. У російському інформаційному регуляторі звинуватили енциклопедію в "інформаційних атаках".