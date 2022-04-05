У російському інформаційному регуляторі звинуватили енциклопедію в "інформаційних атаках".

Роскомнагляд пред'явив претензії російськомовної версії Вікіпедії. У Росії вимагають видалити статті про повномасштабну війну в Україні та звірства російських військових.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформаціїі при РНБО України.

Роскомнагляд заявив, що через російський закон про "фейки" з Вікіпедії повинні видалити наступні матеріали:

Битва за Київ (2022);

Військові злочини в період вторгнення Росії в Україну;

Обстріл лікарні в Маріуполі;

Руйнування Маріупольського театру (2022);

Різанина в Бучі.

Нагадаємо, що Вікіпедія - це загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, яку може редагувати кожен. Перед публікацією кожна стаття в енциклопедії перевіряється незалежними експертами спільноти.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії всіляко блокують правду про війну в Україні, яку розв'язала Москва. 4 березня заблокували цілий ряд сайтів та інформаційних ресурсів. Для блокування, ймовірно, використовували технічні засоби протидії загрозам, які застосовує Роскомнагляд.

При цьому Роскомнагляд постійно загрожує Вікіпедії блокуванням на території Росії та мільйонними штрафами, за нібито неправильне висвітлення "спецоперації" в Україні.

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