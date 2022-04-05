Брехню загарбників викрив радник міністра внутрішніх справ України.

Російська пропаганда досі приховує нищівні поразки своєї армії в Україні, придумуючи нові фейки. Цього разу окупанти запустили фейк про "успіхи в Маріуполі".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як доказ своїх "успіхів" загарбники показали росіянам "трофей" - посвідчення особи співробітника української поліції, підписане екс-міністром УРСР.

"Русня хвалиться нищівними успіхами в Маріуполі. І як доказ наводить фотку трофею - типу захоплений в районі "Азовсталі" гранатомет + посвідчення особи від 2018 року підписане Гладушем - міністром внутрішніх справ Української РСР (1982—1990), який помер 6 грудня 2018 року"- повідомив Геращенко.

Геращенко зауважив, що його щоразу більше вражає рівень "кретинізму російської пропаганди". Водночас він констатував, що середньостатистичного споживача пропагандистських програм російського телебачення та глядачів ефірів Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої цей факт навряд чи насторожить.

Раніше низка російських пропагандистських ЗМІ опублікувала матеріали, в яких йдеться про "героїчний порятунок" російськими окупантами жителів Київської область, звідки виведені війська РФ.

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