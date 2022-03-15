Ворожий підрозділ знищила українська артилерія.

Збройні сили України контролюють ситуацію на півночі країни. Зокрема, ЗСУ виявили та знищили батарею окупантів, яка обстрілювала житлові квартали Чернігові із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники продовжують обороняти Маріуполь, який оточили російські окупанти. У важких боях полк "Азов" знищив багато важкої техніки ворога.

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