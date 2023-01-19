Триває опізнання жертв, зазначив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку у Дніпрі зросла до 46 осіб, поранені 80 людей.

Опізнання жертв триває, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, у лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. "Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад тисяча осіб.

В будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано - 72.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

17 січня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару було завершено.

Згодом у Національній поліції України поінформували, що станом на 13:30 39 осіб було врятовано, з них - шестеро дітей; 44 людини загинули, з яких п'ятеро дітей; 79 осіб травмовано, серед них - 16 дітей. Безвісти зниклими залишались 20 осіб, четверо з яких - діти. Не ідентифікованими були 15 тіл загиблих. Пізніше Валентин Резніченко зазначив, що кількість жертв сягнула 45.

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