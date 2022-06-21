За його словами, це один із способів відтягнути українську артилерію.

Збільшення обстрілів Харкова - це спроба російських окупантів відтягнути українську артилерію з інших напрямків на захист міста.

Про це заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Луплять по Харкову і області ... з тієї ж причини, по якій вони били по Маріуполю, по Києву, по Чернігову, по Сумах. Тому що треба терор населенню влаштувати. Це раз (...) У них завжди є раціональне зерно. Зрозуміло, що якщо колошматити мирне населення, то рано чи пізно ми будемо змушені реагувати і перекидати війська. Зокрема, це один зі способів відтягнути артилерію від нас. З потрібних напрямків - на захист Харкова", - зазначив Арестович.

Радник глави офісу президента назвав це "злодійською, але трохи працюючою схемою".

Як повідомляв УНІАН, в результаті сьогоднішніх обстрілів російськими окупантами Харківської області 15 людей загинули, 16 - поранені. Також загарбники обстріляли Індустріальний район Харкова. Загинуло п'ятеро людей, ще 11 - отримали поранення.

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