Відомості про постраждалих і руйнування в одному з обласних центрів України уточнюються.

У неділю, 4 вересня, вночі в Харкові було два ворожих "прильоти".

За попередніми відомостями, під обстріл cупротивника потрапив приватний сектор Київського району обласного центру, повідомив мер Ігор Терехов.

"Два "прильоти". Попередньо, Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", – зазначив чиновник.

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Вранці 4 вересня стало відомо, що в Миколаївській області було чути вибухи, повідомили кореспонденти "Суспільного", пише "Суспільне Миколаїв" у Telegram.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги вже не раз обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури в Харківській та Миколаївській областях, було багато жертв і постраждалих.

На початку вересня заступник глави Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін сказав, що в українській державі через ворогів загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. цивільних отримали поранення.

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