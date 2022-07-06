У результаті ворожого обстрілу будівля закладу вищої освіти зазнала значної руйнації.

Внаслідок обстрілу окупантами вищого навчального закладу у Харкові загинув 40-річний сторож.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 6 липня близько 01:00 російські військові обстріляли Київський район Харкова.

"Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вторглися в Україну.

Вороги, зокрема, обстрілювали цивільні об'єкти в Харкові та області, було багато жертв.

У мережі повідомляли, що з 00:15 до 00:34 6 липня у Харкові та поблизу нього чули чотири вибухи.

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