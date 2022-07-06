Очевидці повідомляють про ракети з боку Бєлгорода.

Вночі у Харкові та поблизу міста чути вибухи.

Про це повідомляє Суспільне Харків у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про чотири вибухи в Харкові та один поблизу міста з 00:15 до 00:34.

"Очевидці повідомляють про ракети з боку Бєлгорода", - сказано в повідомленні.

У Харківській обласній прокуратурі повідомляють, що російські окупанти 5 липня, близько 18:00 обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу хлопчик віком 1 рік 11 місяців та 64-річний чоловік отримали поранення. Також через атаку Російської Федерації пошкоджені житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що раніше військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов назвав спосіб "розрядити" ситуацію з обстрілами Харкова.

Також раніше повідомлялося, що російські загарбники знищили ракетним ударом чергову школу у місті.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські фахівці укріплюють Харків кількома кільцями оборони, ППО не може впоратися з такою кількістю ворожих обстрілів.

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