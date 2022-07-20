Жертви ранкового обстрілу Харкова перебували біля зупинки громадського транспорту.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що жертви ранкового обстрілу Харкова перебували біля зупинки громадського транспорту.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Унаслідок ранкових обстрілів Харкова із реактивних систем залпового вогню загинули 3 людей, з них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого отримала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка", - зазначив голова ОВА.

Він підкреслив, що люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

"Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян!", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Харкову, жителів обласного центру закликали без потреби не виходити на вулиці. Пізніше стало відомо, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова загинули три людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.

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