Також пошкоджено багатоповерхівки.

Ворог завдав удару по центру Краматорська. В результаті обстрілу є поранені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору". - повідомив він.

Відео дня:

Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська показала 11-річну дівчинку Яну, яка втратила обидві ноги та вчиться ходити на протезах. Дитина потрапила під обстріл окупантів на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська.

Яна та її родина потрапила під обстріл на вокзалі у Краматорську. Матір дівчинки втратила ногу, дитина - обидві. Нині родина Степаненко скористувалася програмою протезування у США.

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