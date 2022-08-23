11-річна Яна починає ходити на протезах.

Дружина президента України Олена Зеленська показала 11-річну дівчинку Яну, яка втратила обидві ноги та вчиться ходити на протезах. Дитина потрапила під обстріл окупантів на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська.

Відео з дівчинкою перша леді розмістила на своїй сторінці у Twitter.

Зеленська зазначила, що дуже радіє за дівчинку, адже вона отримала шанс на нове життя.

"Маленька українка Яна має більше внутрішньої сили, ніж окупанти, які намагались вбити її, обстрілявши вокзал у Краматорську. З кожним днем вона все більш впевнено крокує до нового, щасливого життя. Радію за Яну та сподіваюсь, що невдовзі ми зустрінемось у мирній Україні", - написала перша леді.

Що відомо про 11-річну Яну

Яна та її родина потрапила під обстріл на вокзалі у Краматорську. Матір дівчинки втратила ногу, дитина - обидві. Нині родина Степаненко скористувалася програмою протезування у США.

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