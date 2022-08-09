Через супротивника зруйновано цех промислового підприємства.

Окупанти випустили по Нікополю Дніпропетровської області 80 реактивних снарядів з протилежного берега водосховища.

Про це у Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров у доповіді про оперативну обстановку на півдні України станом на 16.00.

Він зазначає, що обстановка стабільно напружена, ворог залишається на займаному рубежі оборони, в тактиці його дій превалює контрбатарейна боротьба та точкові авіаудари.

"Протягом ночі двічі обстріляно Нікополь. Ворог випустив по місту 80 реактивних снарядів системи залпового вогню "Град" з протилежного берега водосховища. Зруйновано цех промислового підприємства. Поранено одну цивільну особу.

Також реактивною системою залпового вогню "Ураган" ворог гатив по городах місцевих мешканців Березнегуватого. Пошкоджено житлові будинки", - зазначив Назаров.

Російські окупанти вдерлися на територію України без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Вороги відкривали вогонь по військових та цивільних об'єктах, зокрема, у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, вночі російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровщині - Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів".

Вас також можуть зацікавити новини: