Пошкоджені житлові будинки та три підприємства, є постраждалий.

Окупанти випустили по Нікополю 120 снарядів з "Градів".

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч інтенсивних обстрілів... Російська армія накрила вогнем два райони - Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з "Градів". У місто прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом", - повідомив він.

Тим часом, у Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни імітують наступ на Миколаїв.

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