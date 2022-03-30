Влада наполегливо просить містян не наражати себе на небезпеку. Водночас повідомляється, що комунальні служби працюють в штатному режимі.

Внаслідок російського обстрілу Ніжина 29 березня одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, зокрема одна дитина.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook.

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав він.

Кодола нагадав, що в місті діє комендантська година з 20-00 год. 29 березня по 05-00 год. 31 березня. Заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях, об'єктах торгівлі.

Влада наполегливо просить містян не наражати себе на небезпеку. Водночас повідомляється, що комунальні служби працюють в штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні сили усю ніч обстрілювали Чернігів, вдарили по Ніжину. Внаслідок обстрілів зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, дуже багато будинків, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти. Також окупанти намагались знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: