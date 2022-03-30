Внаслідок обстрілів зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, дуже багато будинків, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти.

Російські окупаційні сили усю ніч обстрілювали Чернігів, вдарили по Ніжину.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії і активність на Чернігівському та Київському напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо", - заявив Чаус.

За його словами, "зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і "всю ніч гатив по Чернігову".

"Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо, і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є", - наголосив Чаус.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагались знищити всі можливі шляхи перетину річки Десни в напрямку Києва.

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