Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.

Російські окупанти нанесли авіаудари по Новгород-Сіверському, є загиблі та поранені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики", - написав він.

Інші деталі наразі не повідомляються.

Як повідомлялося, раніше в Чернігівській області російські окупанти бронетранспортером розчавили легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я з 10-річним хлопчиком.

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