Заяву опублікував Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

У Збройних силах України відреагували на звинувачення Росії в обстрілі ринку в окупованому Донецьку.

Заяву оприлюднено на сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook. У ній зазначається, що Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців.

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"Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк - це Україна!" - написали вони.

Обстріл Донецька 21 січня: що відомо

Сьгодні вранці російські Telegram-канали повідомили про обстріл ринку в мікрорайоні "Текстильник" Кіровського району Донецька. Повідомлялося, що внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилін звинуватив в обстрілі українську армію. Він повідомив про 27 загиблих людей, ще 25 - дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що вони вимагають скликати на понеділок, 22 січня, засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, на якому звинуватять в обстрілі Донецька Україну.

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