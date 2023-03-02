П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, зокрема, дитина.

Унаслідок ракетного удару РФ по багатоквартиному будинку у Запоріжжі, за попередніми відомостями, загинули чотири особи.

П’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, серед них є дитина, повідомили в Офісі генпрокурора у Telegram. "За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім - поранено...", - йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram повідомив, що троє із семи госпіталізованих внаслідок удару окупантів по житловому будинку у Запоріжжі перебувають у тяжкому стані.

Ракетний удар по Запоріжжю - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, військові РФ здійснили чергову атаку по території Запоріжжя о 01:32, попередньо - із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоквартирний будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали.

У результаті удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки.

Нацполіція повідомила, що з-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих. У ДСНС повідомили, що врятовано 11 осіб (серед них є вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду.

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