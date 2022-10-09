Серед поранених 11 дітей.

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя збільшилась до 13 осіб, ще 89 людей дістали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Збільшилася кількість загиблих та поранених. Серед них багато дітей. Внаслідок ракетного обстрілу міста загинуло 13 людей, серед них 1 дитина. Поранено – 89 мирних мешканців, серед них 11 дітей", - написав він.

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Тимошенко додав, що рятувально-пошукові роботи на місцях пошкоджених будинків тривають.

Удар по Запоріжжю - що відомо

Вночі сьогодні, 9 жовтня, окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя.

У місті частково зруйновано 9-поверховий будинок та п'ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

Раніше повідомлялось про 12 загиблих, 49 поранених, з них 6 дітей.

Також пошкоджені торговельні заклади, адмінбудівлі, офісні приміщення, дитсадки, школи та інфраструктурні об’єкти.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. За останніми даними Генштабу, українські бійці звільнили понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку з початку активних бойових дій.

У Луганській області ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району - Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

Разом з тим окупанти продовжують безуспішні атаки на сході України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське і Перемога.

Напередодні невідомі підірвали частину автодорожнього полотна Кримського мосту, що спонукало зрадників тікати з півострова до Бердянська, а звідти - до Росії.

У зв'язку з військовими поразками на полі бою ворог продовжує тероризувати цивільне населення. Росіянами були обстріляні Запоріжжя і Полтава.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 62 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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