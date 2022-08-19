Зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у трьох районах обласного центру.

Внаслідок ранкових обстрілів Харкова загинула жінка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському - ракети влучили в 2 приватних будинки. Станом на зараз відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби", - повідомив він.

Синєгубов також зауважив, що інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

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