Поліція посилила відпрацювання з виявлення та затримання диверсантів, корегувальників ворожого вогню та колаборантів.

В Харківській області основний акцент роботи поліцейських спрямований на активне відпрацювання з виявлення та затримання диверсантів, корегувальників ворожого вогню та колаборантів.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції 3-го рангу Володимир Тимошко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо позитивні результати. Так, декілька днів тому нами була затримана особа, яка з 2019 є активним агентом ФСБ. Він наводив ворожу артилерію саме на об’єкти інфраструктури. Нами встановлено декілька точних фактів, на що саме були наведено та які саме координати цією особою були надані ворогу. Ми можемо констатувати, що в результаті цих обстрілів були жертви. І він такий, нажаль, не один", - акцентував Тимошко.

Він додав, що в результаті злочинної діяльності диверсантів та корегувальників, основними цілями ворожого вогню стають заклади дошкільної, середньої та вищої освіти.

"В місті – це найчастіше школи та дитячі садочки. Щоночі ми констатуємо попадання в один чи два такі інфраструктурні об’єкти. Ми зважаємо, що до жовтня-листопада в Харкові взагалі може не залишитись вцілілих шкіл та дитячих садочків, які будуть придатні для навчання дітей. Також, декілька Вишів повністю зруйновано або частково пошкоджено",- сказав Тимошко.

Начальник ГУНП в Харківській області зазначив, що Харків - це велике промислове місто, в якому сконцентрована значна кількість економічно важливих для країни підприємств. Для ворога це стратегічно важливий регіон, саме тому російські окупанти щоденними обстрілами намагаються зруйнувати та знищити всю інфраструктуру, яка необхідна для життєдіяльності міста та області.

"Загарбники знищують саме можливість для українців жити та працювати на цій території. Мета окупантів взяти Харків - це незбутня мета. Харків, можу запевнити, вороги ніколи не візьмуть",- підкреслив Тимошко.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Харківської ОВА заявив, що Харків готується до повторного наступу росіян на місто та область, бо ворог не полишив такої цілі. За його словами місто та область працюють над посиленням обороноздатності.

Сьогодні 30 липня у зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що на Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб'яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.