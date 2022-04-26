ОВА закликає жителів області тимчасово покинути регіон, адже найближчим часом очікують нового наступу росіян.

З Луганщини через військові дії виїхали 290 тис. жителів, 60 тис. людей зараз залишаються на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він нагадав, що до початку повномасштабного наступу російських загарбників там проживали близько 350 тис. людей.

"Більшість з тих, хто евакуювався, виїхали власним транспортом. Близько 40 тис. осіб вдалось вивезти централізовано. Також евакуацією мирних жителів постійно займаються волонтери", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що зараз евакуація в області триває.

"Обласна військова адміністрація закликає жителів Луганщини тимчасово покинути регіон, адже найближчим часом очікують нового наступу окупантів та посилення бойових дій", - додав очільник області.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Сєвєродонецькому районі залишається дуже напруженою, але пік евакуації пройдений. Наразі основний акцент зроблено на вивезенні маломобільних груп населення - інвалідів, людей похилого віку, лежачих хворих.

Також російські військові відкрили вогонь по евакуаційному автобусу з людьми в понеділок, 25 квітня. Атака сталася на під'їзді до Рубіжного.

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