Загарбники стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини.

Упродовж доби російські окупанти завдали три ракетних, 18 авіаційних ударів та 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що зберігається висока ймовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Нічна атака по Україні 16 лютого

В ніч на 16 лютого в Україні знову лунала повітряна тривога. За повідомленням Львівської ОВА, було завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури в області. Постраждалих чи жертв немає.

Згодом голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що росіяни запускали БПЛА та ракети і є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він зауважував, що ворог змінив тактику – активну проводить розвідку, застосовують фальш-цілі.

За інформацією керівниці прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк, РФ випустила по Україні вісім "Калібрів".

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