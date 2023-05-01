Супротивники десятки разів били по українській землі.

Російські окупанти били по Україні ракетами, завдавали авіаційних ударів та стріляли з РСЗВ, загинули та поранені мирні люди.

Сьогодні, 1 травня, було знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ввечірньому зведенні.

"Загалом, протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зазначають, що є загиблі та поранені з числа цивільного населення, зокрема, діти. Також зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворожі обстріли України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 1 травня внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині загинула дитина, 2009 року народження. Окупанти запустили керовані авіабомби по селу Лизунівка, яке знаходиться у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Поранені двоє мирних жителів. Частково зруйновано будівлю загальноосвітньої школи, яка не працювала, а також пошкоджено приватні будинки.

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