Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на матеріал CNN щодо ситуації на фронті в Україні і загрозу прориву нашої оборони на сході. Він закликав читати офіційні джерела та зберігати спокій.
Відповідне повідомлення він написав у Telegram. "З’явилась чергова хвиля тривожних заголовків: "Путін хоче прорватися в Дніпропетровську область", "це буде новий козир на переговорах" тощо. Це пішло з матеріалу CNN. Люди читають, починається занепокоєння. Це зрозуміло. Але варто пам’ятати: ворог не заходив на територію Дніпропетровщини. І станом на зараз не зайшов. Так, активізація на окремих напрямках є. Це підтверджують офіційні джерела і це не новина", - зазначив Лукашук.
Він підкреслив, що усю інформацію про ситуацію на фронті щодня надає Генеральний штаб ЗСУ.
"Не телеграм-канали. Не "анонімні інсайдери". І точно не журналісти, які працюють з іншого континенту", - наголосив голова Дніпропетровської облради.
Лукашук зазначив, що мета росіян давно зрозуміла – захопити якомога більше територій, отримати контроль над внутрішньою та зовнішньою політикою України. І це, підкреслив він, також не новина.
"Взагалі, читати подібні публікації треба критично. Матеріал CNN – не оперативна зведена інформація і не військова аналітика. Це текст журналістів, які працюють на західну аудиторію в політичному та медійному контексті США. Його завдання – не дати точну оцінку ситуації в нашому регіоні, а створити медійний продукт, щоб зібрати увагу, перегляди і клікбейт – через тривожні заголовки, емоційні цитати та гучні акценти", - пояснив Лукашук.
Війна в Україні: новини
9 квітня CNN опублікувало матеріал, в якому зазначалось, що Росія активізує наступальні дії на лінії фронту, Україна фіксує загрозу прориву. Видання посилалось на інформацію українських офіцерів, аналіз повідомлень українського Генштабу та дані власних кореспондентів.