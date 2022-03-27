Обидві ракети збиті українською ППО.

Російські окупанти сьогодні випустили по Одесі дві ракети.

Про це журналістам повідомив прес-офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, противник випустив з боку моря в бік Одеси дві ракети, які успішно збиті українською ППО.

Назаров також зазначив, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку узбережжя і чинити психологічний тиск на цивільне населення.

"Окупанти думають, що ми втомилися, але це не так. Ми спокійні і готові дати відсіч", - акцентував Назаров.

Як повідомляв УНІАН, вчора Львів пережив серію ракетних ударів з боку Росії. Мали місце влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Через обстріли постраждали п'ятеро людей, загорітися склад з паливом і військовий об'єкт-обидва знаходяться в житлових кварталах міста.

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