Президент зазначив, що до повномасштабної війни можуть призвести провокації росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Президент зазначив, що на тимчасово окупованих територіях у Криму та на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових. Зеленський побоюється, що до бойових дій можуть призвести провокації з боку росіян.

"Так що провокації, дійсно, дуже небезпечні, якщо є така кількість військ. Один обстріл, один артилерійський постріл можуть призвести до війни", - зазначив Зеленський.

За його словами, побоювання щодо загрози розв’язання повномасштабної війни з Росією поділяють сусідні з Україною країни.

"Ми знаємо історію Радянського Союзу, і вони розуміють, з якими ризиками ми стикаємося. Польща, країни Балтії, Литва і Естонія, Латвія, Молдова - вони знають, до чого це може привести. Так що нам потрібно бути дуже обережними", - додав президент.

Зеленський додав, що нинішня напруженість є "трагедією для нашої нації, для нашого народу",

"Це трагедія і для росіян, які мали гарні стосунки з Україною", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Водночас вздовж кордонів України Росія сконцентрувала щонайменше 150 тисяч військових та техніку. Попри заяви про відведення військ, НАТО, США та Україна це не підтверджують.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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