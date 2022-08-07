Спроба проведення штурмових дій ворогом в напрямку Васильків – Благодатне успіху не мала.

Літаками штурмової авіації РФ та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти на півдні країни.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу й звільнення тимчасово захоплених територій Силами оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спроба проведення штурмових дій в напрямку Васильків – Благодатне, навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала. З втратами ворог ретирувався.

"Протягом дня вкотре обстріляно Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Смерч", а навздогін ще й запущений "Ураган". Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає", - зазначають в ОК.

"Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини. Без наших втрат", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили десятки окупантів та чотири ЗРК С-300.

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