Російські окупанти завдали ракетні та авіаційні удари по території Луганської області, здійснено ракетний удар по Торецьку на Донеччині.
Про це йдеться у переданих журналістам зведеннях Луганської та Донецької обласних військових адміністрацій станом на 08:00.
"Луганщина: за ніч - ракетні удари у напрямку Костянтинівки. Також зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки", - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, що за минулу добу в області було відбито сім спроб наступу росіян.
"Донеччина: за ніч і вранці - потужні обстріли Миколаївської громади. Значні руйнування. Інформація про жертв уточнюється. Ракетний удар по Торецьку", - констатували у ОВА.
Зазначається, що в області за добу з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Град" окупанти обстріляли багато населених пунктів області.
"Серед найбільш постраждалих міст - Авдіївка (житловий сектор, піщаний кар'єр, район центрального ринка, автобази); Бахмут - (житловий сектор, АЗС); Красногорівка, Соледар, Мар'їнка, Сіверськ, Миколаївка. Також обстріляні села Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Ласточкіне, Георгіївка та інші", - наголошується у повідомленні.
У області, яка залишається без газу і частково - без води та електрики, продовжується евакуація цивільних.
"За добу по області - троє людей загинуло, троє - поранених", - нагадали у ОВА.
У зведенні Херсонської ОВА йдеться, що ситуація на території області залишається стабільно напруженою.
"Бойові дії та їхні наслідки - важкі: знищені напівпорожні села, розбиті дороги, заміновані мости та узбережжя річок, згорілі поля, ліси, будинки", - констатували у ОВА.
Зауважується, що протягом минулого тижня рятувальники загасили в області 121 пожежу. З них 102 загоряння - в екосистемах області. При цьому, підкреслюється, що чимало пожеж у селах гасять їх мешканці, адже окупанти не пропускають туди пожежників.
"За офіційною інформацією, ЗСУ вже деокупували 46 населених пунктів в області. Всі звільнені села дуже пошкоджені", - зазначають в ОВА.
Як відомо, з дня у день ситуація на окупованій території Луганської області погіршується. Назріває гуманітарна катастрофа. Водночас окупанти все ще не можуть захопити два вільні населених пункти.