На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але всі звільнені села дуже пошкоджені.

Російські окупанти завдали ракетні та авіаційні удари по території Луганської області, здійснено ракетний удар по Торецьку на Донеччині.

Про це йдеться у переданих журналістам зведеннях Луганської та Донецької обласних військових адміністрацій станом на 08:00.

"Луганщина: за ніч - ракетні удари у напрямку Костянтинівки. Також зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що за минулу добу в області було відбито сім спроб наступу росіян.

"Донеччина: за ніч і вранці - потужні обстріли Миколаївської громади. Значні руйнування. Інформація про жертв уточнюється. Ракетний удар по Торецьку", - констатували у ОВА.

Зазначається, що в області за добу з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Град" окупанти обстріляли багато населених пунктів області.

"Серед найбільш постраждалих міст - Авдіївка (житловий сектор, піщаний кар'єр, район центрального ринка, автобази); Бахмут - (житловий сектор, АЗС); Красногорівка, Соледар, Мар'їнка, Сіверськ, Миколаївка. Також обстріляні села Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Ласточкіне, Георгіївка та інші", - наголошується у повідомленні.

У області, яка залишається без газу і частково - без води та електрики, продовжується евакуація цивільних.

"За добу по області - троє людей загинуло, троє - поранених", - нагадали у ОВА.

У зведенні Херсонської ОВА йдеться, що ситуація на території області залишається стабільно напруженою.

"Бойові дії та їхні наслідки - важкі: знищені напівпорожні села, розбиті дороги, заміновані мости та узбережжя річок, згорілі поля, ліси, будинки", - констатували у ОВА.

Зауважується, що протягом минулого тижня рятувальники загасили в області 121 пожежу. З них 102 загоряння - в екосистемах області. При цьому, підкреслюється, що чимало пожеж у селах гасять їх мешканці, адже окупанти не пропускають туди пожежників.

"За офіційною інформацією, ЗСУ вже деокупували 46 населених пунктів в області. Всі звільнені села дуже пошкоджені", - зазначають в ОВА.

Як відомо, з дня у день ситуація на окупованій території Луганської області погіршується. Назріває гуманітарна катастрофа. Водночас окупанти все ще не можуть захопити два вільні населених пункти.

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