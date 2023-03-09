Росія створила найбільшу радіаційну загрозу з часів аварії на Чорнобильській АЕС.

Росія своїми діями створила для України і всього світу найбільшу радіаційну загрозу з моменту аварії на ЧАЕС. Окупанти не можуть самостійно обслуговувати Запорізьку АЕС, яка була знеструмлена в результаті масованої ракетної атаки РФ 9 березня. Це може призвести до катастрофи.

Такою інформацією поділилися в Центрі стратегічних комунікацій в офіційному Telegram-каналі: "Агресія РФ і окупація ЗАЕС створили найбільшу радіаційну загрозу Європі з часу Чорнобильської катастрофи 1986 року. Окупанти поводяться абсолютно безвідповідально, наражаючи себе, українців і мільйони іноземних громадян на смертельну небезпеку. Умисне створення радіаційних загроз на ЗАЕС — це елемент пропаганди і шантажу міжнародної спільноти з боку Москви".

Експерти повідомили, що Росія нездатна самостійно обслуговувати атомну електростанцію. Ось чому критично важливо змусити агресора вивести свої війська з об'єкта і демілітаризувати ЗАЕС.

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Нагадаємо, внаслідок масованої терористичної атаки РФ по Україні була розірвана остання лінія зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Атомна електростанція знеструмлена, і якщо не відновити зовнішнє живлення, то може статися аварія.

Обстріл України 9 березня: основна інформація

Вночі Росія організувала масований ракетний удар по різних областях України. Рашисти випустили 81 ракету різних типів, включаючи відразу шість гіперзвукових "Кинджалів". Це перший такий випадок за рік повномасштабного вторгнення.

Попадання зафіксовані в багатьох областях країни і столиці. В результаті були застосовані екстрені відключення світла. Харків повністю знеструмило, а в Києві 40% споживачів залишилися без опалення.

"Сьогодні, 9 березня, в результаті обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. В результаті обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", — розповіли в "ДТЕК".

На жаль, терористична атака Росії призвела до жертв. У Львівській області окупанти вдарили в житлову зону і вбили 5 людей. А в Дніпропетровській області 1 мирний житель загинув і ще 2 отримали поранення.

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