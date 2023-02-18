До складу злочинного угруповання входило 5 осіб.

Правоохоронці викрили осіб, які під час окупації Херсона керували центральним ринком і сплачували податки РФ.

До складу злочинного угруповання входило 5 осіб, серед них директор комунального підприємства "Центральний ринок", повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України всі фігуранти перейшли на бік ворога, зайняли посади керівного складу КП та діяли під контролем окупаційної влади. Учасники угруповання, позиціонуючи себе як "адміністрація ринка", контролювали процеси, визначали та давали дозволи особам на торгівлю на території ринку, а також примушували реєструватися в так званій "податковій службі" та вести розрахунки в рублях. "Адміністрація" звітувала перед "налоговимі органамі" окупаційної влади, а фінансові розрахунки здійснювали через банки РФ", - мовиться у повідомленні.

Відео дня

В МВС поінформували, що з початком деокупації директор ринку та двоє його помічників втекли на непідконтрольну територію, інші двоє зрадників лишились у місті та переховувались, однак, їх затримали.

Наразі судом їм вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Трьом іншим повідомлено про підозру заочно.

Затримання колаборантів у Херсоні

На початку 2023 року провели обшуки вдома у вчительки, яка під час окупації була "заступником міністра освіти" у фейковому уряді.

У Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації міста налагоджував для окупантів залізничне сполучення з АР Крим.

Також затримано і повідомлено про підозру власнику рекламного агентства, який в Херсоні під час окупації надавав ворогу послуги з розміщення реклами з проросійською тематикою