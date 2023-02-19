За повідомленням ОВА, окупанти цілеспрямовано били по житлових будинках.

Вранці неділі, 19 лютого, російські окупанти вбили родину в селі Бургунка Бериславського району Херсонської області.

Як повідомляє Херсонська ОВА, росіяни здійснили масований артилерійський обстріл села. Ворог прицільно гатив по мирних людях.

"Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина – троє дорослих та двоє дітей. Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", - йдеться у повідомленні.

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У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримала ще одна дитина – 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.

Воєнні злочини РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, навесні 2022 року після звільнення Київщини від російських окупантів світ побачив перші докази їхніх воєнних злочинів. Тоді з'явилися кадри з Бучі, де на вулицях лежали тіла людей зі зв'язаними руками. Вони були застрелені російськими солдатами. Як з'ясували журналісти NYT, виконавцями масового вбивства мирних жителів у Бучі були російські десантники з 234-го десантно-штурмового полку під командуванням підполковника Артема Городілова.

Тіла вбитих українців виявляють і на інших звільнених від окупантів територіях України. Так, у Херсонській області у селищі виявлено останки тіл убитих цивільних. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

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