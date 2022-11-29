Мародерів анітрохи не бентежить, що вони продають авто, які належать не їм.

У тимчасово окупованому Бердянську рашисти не приховують свого мародерства. Росіяни продають машини, які вони викрали з Маріуполя.

У Telegram-каналі "Катарсис" вже показали докази мародерства рашистів. Так, один з окупантів не намагається приховати свої злочини, а навпаки публікує оголошення про продаж викрадених авто.

Якийсь рашист, який підписаний як Віктор, не ховає свого обличчя. Він поставив у фото свого профілю "горде" селфі з військовій формі. Окупант не став описувати характеристики машини і не вказав, чи є він її власником.

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Однак в коментарях знайшлися люди, які розкрили мародерство росіянина. Користувачі написали:

"А власник знає, що вона у тебе? Ця тачка з Маріуполя, людина б її ніколи не продав. Вони її вдома викрали!".

Чи вдалося мародеру продати вкрадене авто і чи погодився хтось купувати машину у рашиста - не повідомляється. Однак у коментарях користувачі також зазначили, що подібні випадки зустрічаються серед окупантів часто. Росіяни намагаються отримати якомога більше "вигоди", а тому крадуть і продають все, що бачать.

Мародерство окупантів: що відомо про військові злочини росіян

Російські окупанти встигли "прославитися" своїм мародерством з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Вони крадуть все: пральні машинки, сковорідки, одяг і навіть жіночу білизну.

Не так давно стало відомо, що росіяни не зраджують своїм традиціям і зараз. Вони крадуть велосипеди у жителів Херсонської області. Крім цього, рашисти вриваються в приватні будинки і грабують місцевих жителів.

Також з'явилася інформація про те, що росіяни на захопленій території реєструють своїх "нотаріусів", щоб вкрасти майно українців. А в Мелітополі окупанти, які втекли з Херсонщини, мародерять і ґвалтують людей.

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