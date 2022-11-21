Зокрема, у тимчасово окупованій Любимівці ворог робить це під приводом пошуку ДРГ.

На Херсонщині окупанти проникають у приватні будинки та грабують місцевих мешканців.

"В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні Генштаб ЗСУ.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що і на окупованій Луганщині російські війська тероризують населення. Так, за даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.

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Війна в Україні: ситуація на Херсонщині

Після звільнення Херсона 11 листопада 2022 року, росіяни почали активно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по гуманітарному пункту в Білозерці, в результаті поранення отримали п'ятеро людей.

Як розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, враховуючи розділення Дніпром, наразі на півдні триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення.

На Херсонщині росіяни також продовжують мародерити та грабувати українців. Зазначається, що окупанти крадуть навіть велосипеди. Цього разу постраждали жителі Каховського району Херсонської області.

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