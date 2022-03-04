Жителів Херсона закликали не брати участь в мітингу окупантів та не піддаватися на маніпуляції / фото t.me/suspilnekherson
У Херсоні окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зазначається, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники "розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка"".
Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 авто, 2 мікроавтобуси та 7 "ГАЗелей".
У центрі закликали мешканців Херсона не брати участі у цьому мітингу та не піддаватися на маніпуляції.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня після боїв окупанти взяли під контроль будівлю ОДА і телевежу в Херсоні.
Окупанти почали мінувати місто.