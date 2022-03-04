У Центрі протидії дезінформації закликали жителів міста не піддаватися на маніпуляції.

У Херсоні окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники "розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка"".

Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 авто, 2 мікроавтобуси та 7 "ГАЗелей".

У центрі закликали мешканців Херсона не брати участі у цьому мітингу та не піддаватися на маніпуляції.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня після боїв окупанти взяли під контроль будівлю ОДА і телевежу в Херсоні.

Окупанти почали мінувати місто.

Вас також можуть зацікавити новини: