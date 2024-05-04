Окупант розстріляв командирів з управління артилерійського дивізіону

Наразі росіяни шукають стрільця. Оголошено план "Перехоплення".

Російський окупанти розстріляв своїх товаришів по службі з управління артилерійського дивізіону.

Як повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", росіяни оголосили план "Перехоплення", щоб затримати стрільця.

За інформацією каналу, підозрюваний окупант служив у 70 дивізії Збройних сил РФ. Його жертвами стали командири з управління артилерійського дивізіону. Про масштаби стрілянини в РФ мовчать. Як зазначає канал, окупант "зберіг боєпаси Сил оборони".

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"Дружній вогонь" в армії РФ

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

Також повідомлялося, що російський офіцер розстріляв підлеглого. За словами окупантів-очевидців, командир випустив щонайменше чотири куль.

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