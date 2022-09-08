Майже в кожному закладі наповненість 60-80% від необхідної кількості педскладу.

Російські окупаційні сили відкрили певну кількість шкіл на Херсонщині, які працюють за російською програмою.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує проект Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

"Вони змогли відкрити певну кількість шкіл. Не таку кількість, як вони намагалися, не таку кількість, яку вони анонсували, але декілька десятків шкіл вони запустили. У більшості з цих навчальних закладів є велика проблема з педагогічним складом, тому що невелика кількість наших педагогів погодилась працювати на них. Майже в кожному закладі наповненість 60-80% від необхідної кількості педскладу. З технічними працівниками та сама складність", – розповів Соболевський.

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Він стверджує, що кількість дітей, які ходять до цих шкіл, невелика.

"В кожній з цих шкіл насправді невелика кількість діточок і навіть ті, що є – це просто були налякані батьки, яким говорили, що будуть штрафи та може бути позбавлення батьківських прав, дитину будуть забирати до інтернатів. Фактично це залякані люди, вони ухвалили рішення віддати діточок до цих закладів, це не прихильники "руского миру", – переконаний Соболевський.

За його даними, тиск на вчителів з боку окупантів продовжується.

"1 вересня вони (окупаційні сили – ред.) об’їхали школи, які не погодилися працювати і, якщо там були вчителі, був там директор, максимум пів години-годину їм давали, щоб зібрати особисті речі та вимагали залишити приміщення, вони закривали ці заклади. Там навіть діточок не було, але вони відпрацювали, щоб їх там й не було. Це продовжується постійно", – додав Соболевський.

Раніше голова Херсонської повідомив, що з Херсонської області за півроку виїхали більше половини жителів.

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