Ворог заявив, що за добу вражено "два цехи з виробництва безпілотників для ЗСУ".

У Російській Федерації, армія якої атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру України, відзвітувала про "успішні" удари - стверджують, що намічені цілі вражені.

"Сьогодні вранці ЗС РФ завдали масованого удару високоточною зброєю по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури, що забезпечували роботу ВПК України", - повідомило Міноборони РФ.

У міністерстві країни-агресора стверджують, що уражено всі "призначені" цілі. Також стверджується, що за добу в зоні так званої "СВО" уражено два цехи з виробництва безпілотних літальних апаратів для ЗСУ.

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Атака по Україні.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 26 серпня почала атакувати Україну дронами типу "Шахед", а рано вранці запустила ракети з бомбардувальників і ракетоносіїв, які перебувають у Чорному морі. Унаслідок ударів країни-агресора пошкоджено енергетичні об'єкти в низці регіонів України, у кількох областях є жертви серед мирного населення. Зокрема, у Луцьку окупанти влучили в житлову п'ятиповерхівку, де загинула людина. За даними голови Запорізької ОДА Івана Федорова, в області також загинула людина - ворог завдав удару поруч із приватним будинком. Від ворожої атаки постраждала Дніпропетровська область - загинув 69-річний чоловік.

Крім того, завдано удару по Одеській області, де метою терористів стала енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Унаслідок атаки чотири людини дістали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості. Пошкоджено житлові будинки та десятки автомобілів.

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