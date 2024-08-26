Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Сьогодні вранці російська армія завдала ракетного удару по Одещині, поранено четверо людей, серед них – дитина. Про це заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик", - зазначив Кіпер.

За його словами, троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

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Як додав посадовець, внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в електропостачанні.

Кіпер запевняє, що всі відповідні служби зараз працюють на місцях – усувають наслідки атаки росіян.

У соцмережах очевидці повідомляють про займання близько 40 автомобілів.

Оновлено о 12:55. Згодом стало відомо, що внаслідок масованої ракетної атаки по Одещині постраждали семеро людей. За даними регіонального главку Нацполіції, серед поранених є три дитини – хлопчики 10-ти та 7-ми років і 10-річна дівчинка. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину РФ, опитують громадян, надають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок та регулюють рух транспорту довкола.

Атака на Україну 26 серпня – подробиці

Армія РФ з ночі атакує Україну "Шахедами", а рано-вранці ворог запустив ще й ракети з бомбардувальників та кораблів, які перебувають у Чорному морі. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні об'єкти, є загиблі та поранені. Зокрема, у Луцьку сталося потрапляння у житлову п'ятиповерхівку, де загинула людина. Також відомо про загиблих у Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після нової атаки росіян ситуація в українській енергетиці оцінюється як складна. Запроваджено режим екстрених відключень електроенергії.

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