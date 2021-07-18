Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".
Про це повідомила прес-служба Об'єднаних сил у Facebook.
Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ "Станиця Луганська", де протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили на тимчасово окуповану територію 7 296 осіб, а на контрольовану – 5 769 особи.
Відзначається, що рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень.
Читайте такожНаздоганяє Абхазію: опубліковано фото розрухи в окупованому ДонецькуЗа тиждень через цей КПВВ прослідували 580 громадян та 92 транспортних засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 599 громадян та 88 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території.
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