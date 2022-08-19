Перший етап цього "дійства" повинен відбутися у Маріуполі.

Російські окупанти готують показове судилище над українськими полоненими у форматі Нюрнберзького трибуналу. Перший етап "дійства" повинен відбутися у Маріуполі.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в розвідці.

Судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азову" як підрозділу або над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму". Таким способом росіяни намагаються створити видимість досягнення задекларованої росіянами цілі "денацифікації".

"З цієї точки зору окупанти планують розглядати всі випадки і процеси, починаючи з 2014 року, виправдовуючи цим нібито вимушеність свого нападу на Україну. При цьому в розвідці зазначають, що росіяни не мають адміністративного і кадрового ресурсу на те, щоб це судилище виглядало правдоподібно навіть для пересічної людини", - пише УП.

Росіяни планують провести так званий "трибунал" в багатьох локаціях. Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Перенесення цього процесу за межі окупованих територій у розвідці вважають малоймовірним.

Тривалість процесу може змінюватися в залежності від кількох факторів, зокрема ситуації на фронті, процесів всередині Росії та міжнародної ситуації. У розвідці також не виключають, що окупанти проведуть "винесення вироків" полоненим в один день із незаконними "референдумами" про приєднання окупованих територій до Росії.

Як повідомляють джерела видання, після таких "референдумів" судилища над українськими полоненими можуть поновитися в іншому статусі, скажімо, над "Азовом" як терористичною організацією. З цієї причини питання страт полонених поки не розглядається.

Обмін бійців "Азову" буде для росіян вимушеним. Вони робитимуть акцент на тому, що обмінюють лише жінок, хворих і тих, хто не здійснював так званих "злочинів". "Найжорсткіші сценарії", за даними співрозмовників УП, можливі щодо найбільш відомих із полонених, командного складу "Азову" та групи "Ведмедів".

"Як декларують окупанти, у так званому "трибуналі" братимуть участь не лише "представники" окупованих територій України, але й Росії та Білорусі. Також запрошені представники Сирії та КНДР, але вони наразі не підтвердили свою участь. У розвідці також не виключають, що на судилище запросять "маргіналів" і "небуйних психічно хворих", які мають громадянство країн ЄС та США. Можливе також залучення представників країн Африки і захоплених територій Грузії – так званих Абхазії і Південної Осетії", - додає видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГУР повідомило, що на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

Росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару, звинувативши у цьому Україну.

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